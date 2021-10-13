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Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber!

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber!

Geçtiğimiz aylarda oyun sektörüne ilk adımlarını atan Netflix, sosyal medyayı kasıp kavuran Squid Game'i video oyununa dönüştürmek istediği açıkladı.

Netflix daha önce video oyunu sektörüne girmek ve orijinal dizilerine göre uygulamalarında oyun yayınlamak istediklerini açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda oyun stüdyosu olan Night School Studio'yu satın almıştı ve Avrupa ülkelerine özel uygulama içinde oynanan Stranger Things oyunları çıkarmıştı.

The Hollywood Reporter ile yapılan bir röportajda, Netflix'in Asya Pasifik İçerik Başkan Yardımcısı Minyoung Kim, Netflix'in oyunlara olan yeni ilgisinin Squid Game'i bir video oyununa dönüştürmek için bir ilgi alanına girdiğini doğruladı:

Kuruluştan – tüketici ürün departmanından, oyun grubundan, diğer uluslararası ekiplerimizden ezici ama mutlu bir talep alıyoruz. Ekibimin rolü, tüm bu fırsatlara birlikte bakmak, Squid Game için bu yol haritasını oluşturmaktadır. İçerik üreticimizin inşa ettiği dünyaya sadık kalırken, içeriğimize olan yakınlıklarını artırmak ve onlara daha fazla neşe vermek için kitlelerimize neler getirebileceğimizi gerçekten anlamak için oyunlardan, tüketici ürünlerine ve diğerlerine kadar birçok farklı alana bakıyoruz.

SQUID GAME OYUNLARI ÇOKTAN PİYASADA YERİNİ ALDI

Squid Game'in bir video oyunu olarak nasıl çalışabileceğini hayal etmek çok da zor değil. İlk çıktığı zaman piyasayı savuran Fall Guys ile hemen hemen aynı mantıktalar. Fall Guys dışında birçok oyunda Squid Game içeriklerinin üretildikleri oyunlar da var. GTA Online'ın topluluk sunucularında parkurlar hazırlanıp yarışmalar oynatılıyor veya Roblox'ta da aynı şekilde oyunlar oynanmaktadır. Squid Game, kendi oyununu çıkarmadan piyasada birçok yarışması çıktı bile.

Netflix'in Squid Game'inden gamer'ları sevindirecek haber

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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ OYUN DÜŞÜNÜLÜYOR

Netflix burada oyunlara ilk giriş, PC veya konsol türü oyunlar yerine mobil oyun kapsamı ve kalitesi çizgisinde daha fazla olacağı ve böylece Netflix mobil uygulamasında oynanabileceği konusunda ağır etkilere sahiptir. Bu, onlardan daha önce gördüğümüz bir geri dönüş klasiği olan Stranger Things gibi oyunlarla uyumludur.

Bu nedenle Netflix, bir AAA oyunu yapmayı hedeflemiyor. Küçük ölçekli, mobil uyumlu bir oyun düşünülüyor, ancak bu şimdilik sadece düşünme aşamasında, yakın zamanda piyasaya sürülecek bir başlık değil.

Netflix'in Squid Game'inden gamer'ları sevindirecek haber

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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