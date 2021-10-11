Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi! Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi! Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli?

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Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi! Nazlı Kayı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nazlı Kayı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nazlı Kayı hakkında merak edilenler. Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi. Nazlı Kayı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nazlı Kayı merak konusu oldu. İşte Nazlı Kayı hakkında merak edilen Nazlı Kayı kimdir, Nazlı Kayı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NAZLI KAYI KİMDİR?

Nazlı Kayı 27 yaşındadır. Bursalı bir ailenin kızı olan Kayı, liseye kadar Bursa'da yaşayan Kayı, Koç Lisesini kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi.

Nazlı Kayı,Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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