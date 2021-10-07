Müzisyenlerden Başkan Büyükakın'a kemanlı teşekkür - Haberler
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Müzisyenlerden Başkan Büyükakın'a kemanlı teşekkür

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Yerel

Müzisyenlerden Başkan Büyükakın'a kemanlı teşekkür Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan Kocaeli'deki müzisyenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı keman çalarak, teşekkürlerini sundu.

KOCAELİ (İHA) - Müzisyenlerden Başkan Büyükakın'a kemanlı teşekkür

KOCAELİ - Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan Kocaeli'deki müzisyenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı keman çalarak, teşekkürlerini sundu.

Pandemi sürecinde maddi ve manevi sıkıntı yaşayan müzisyenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Müzisyenlerin çağrısına sessiz kalmayan belediye, sanatçıların sunduğu "Bize Her Yer Sahnedir" projesini kabul etti. Projede yer alan 400 müzisyen, açık havada sahne alarak 5 Ekim'de çalışmalarını tamamladı. Müzisyenlere maddi desteği ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sunan müzisyenler, Sivil Toplum Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada dernek başkanları, temsilciler ve müzisyenler yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sunan sanatçılar, açıklamanın ardından keman çalarak, şarkı söyledi.

"Proje sayesinde nefes aldık"

Grup adına açıklama yapan Kocaeli Müzisyenleri ve Sahne Set Çalışanları Derneği Başkanı Yetkin Kunter, pandemi sürecinde en çok sıkıntı çeken meslek grubu olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kocaeli'nin ilçelerindeki federasyon dernek başkanları, yetkili müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımız ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyemize mağduriyetimizi ilettik. "Bize Her Yer Sahnedir" projemizi kendilerine sunduk. Tüm ilçelerimizdeki 400 arkadaşımızın katılımı ile bu projeyi başarı ile yerine getirdik ve 5 Ekim tarihinde sona erdirdik. Kocaelili müzisyen ve sanatçıları arkadaşlarımızla birlikte bu projede bizleri de yer aldırarak, nefes almamızı sağlayan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığına ve de Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğüne, personellere verdikleri destek ve emekleri için şükranlarımızı iletiyoruz"

Müzisyenlerden Başkan Büyükakın'a kemanlı teşekkür

Müzisyenlerden Başkan Büyükakın'a kemanlı teşekkür

Müzisyenlerden Başkan Büyükakın'a kemanlı teşekkür

Müzisyenlerden Başkan Büyükakın'a kemanlı teşekkür
İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Son Dakika Haberleri
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