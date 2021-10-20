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Müzisyen Durul Gence, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Müzisyen Durul Gence, hayatını kaybetti

TÜRK müziğinin usta isimlerinden Durul Gence (81), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TÜRK müziğinin usta isimlerinden Durul Gence (81), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rock, pop, caz alanında müzik yapan ve uzun süredir Parkinson hastalığı ile mücadele eden Durul Gence, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 6 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışan Gence, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAKANLIKTAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Durul Gence'nin ölümüyle ilgili Twitter'daki hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Türk müziğinin öncülerinden, usta sanatçı Durul Gence'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun" denildi.

DURUL GENCE KİMDİR?

1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atılan Durul Gence, 1970'te yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi. Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı 'İstanbul Express', kurduğu 'Asia Minor Mission' topluluklarıyla Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden Gence, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı. Gence, ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde 'insan', 'müzik' ve 'caz' dersleri verdi.


Müzisyen Durul Gence, hayatını kaybetti

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