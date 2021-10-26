Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek Türkistan Eyalet Valisi ile Görüştü

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türkistan Eyalet Valisi Umirzak Şukayev'i ziyaret ederek üniversitemize verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette ayrıca valilik ve üniversitemiz ortak projelerinin son hali görüşüldü.

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