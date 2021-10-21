Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı Ziyaret Etti - Haberler
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Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı Ziyaret Etti

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Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, üniversitemize büyük desteği olan eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edip üniversitemizle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, üniversitemize büyük desteği olan eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edip üniversitemizle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

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