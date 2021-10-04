Müstafi nedir, ne demek? TDK'ya göre müstafi kelimesi ne anlama geliyor?

Müstafi ne demektir? Tdk'ya göre Müstafi ne anlama geliyor? Müstafi kelimesinin karşılığı nedir? Müstafi hangi dilde? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TDK'YA GÖRE MÜSTAFİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen müstafi kelimesi "Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş" anlamına gelmektedir.

Tdk Müstafi anlamı : Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş

Müstafi cümle içerisinde kullanımı: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

"Müstafi başbakan olmadan bir memleketimi ziyaret edeyim." - Erhan Bener

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