AFYONKARAHİSAR - MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Karakol, toprağa verildi
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde toprağa verildi.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde toprağa verildi.
Hastanede işlemleri tamamlanan Karakol'un cenazesi, Tınaztepe beldesindeki Merkez Camisine getirildi.
İş insanı Karakol'un ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan namazın ardından Karakol'un cenazesi, belde mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Karakol ailesi, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, iş insanları ve sevenleri katıldı.