Muş'ta uyuşturucuyla mücadele çalıştayı düzenlendi
Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması amacıyla çalıştay düzenlendi.
BİNGÖL (AA) - Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması amacıyla çalıştay düzenlendi.
Tuba Camisi Hafızlık Akademisinde düzenlenen programda konuşan dernek başkanı Alparslan Bingöl, İçişleri Bakanlığının desteklediği "Gençliğe İyi Bak" projesinin çalıştayını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kentte uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiklerini belirten Bingöl, "Gençlerimiz sokaklarda, kahve köşelerinde heba oluyorlar. Hepimizin gençlere sahip çıkması gerekiyor. Gençlerimizi uyuşturucuya kurban etmeyelim. İlimize kısa zamanda rehabilitasyon tedavi merkezi kurulması gerekiyor." dedi.
Programda, Alparslan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl sunum yaptı.