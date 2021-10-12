Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı - Haberler
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Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

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Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı Muş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yeni göreve başlayacak 50 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

MUŞ (İHA) - Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yeni göreve başlayacak 50 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Muş'ta hazırlayıcı ve zorunlu eğitimlerini başarıyla tamamlayan güvenlik korucuları yemin etti. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyan korucular yemin ederek hizmete başladı.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bugün burada güvenlik korucularının yemin töreni için bir araya geldiklerini söyledi. Ailelerle birlikte genel kapsamlı bir tören düzenlemeyi arzu ettiklerini, fakat korona virüs tedbirleri kapsamında sembolik tören yapmanın daha uygun olacağını değerlendirdiklerini anımsatan Vali Gündüzöz, "Karşımızda jandarmamıza katılan ve sahada terörle mücadelede en büyük destekçimiz olan güvenlik korucusu genç kardeşlerimiz var. Güvenlik korucusu olarak bugün üniformaları üstlerinde yemin töreniyle artık bizim ailemizin bir ferdi oldular. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Bu çok önemli bir hadise. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı üniformasını giymek bu memlekette en önemli, en kutsal işlerden biridir. Onun için tüm kardeşlerimin bu emaneti kutsal bileceklerini ve terlerini bu bayrak için, bu millet için, bu üniformaya akıtacaklarını biliyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Hazırlayıcı zorunlu eğitimini başarıyla bitiren güvenlik kurucularının yemin ederek bugün itibariyle göreve başladığını anlatan İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ise "Şanlı bayrağımız ve namusumuz olan silahlar üzerine el koyarak, gür sesinizle ettiğiniz yemininiz göreviniz boyunca en zor koşullarda bile sizlere yol gösterecektir. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan endişemiz yoktur, yeminize sadık kalacağınıza hiç kimsenin şüphesi yoktur. Yemininiz yüce ulusumuza, güvenlik güçlerimize, sizlere ve tüm sevdiklerinize hayırlı olsun. Başınız dik, göğsünüz daima kabarık olsun çünkü sizler mazisi şan ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarısınız" diye konuştu.

Tören, güvenlik korucuları ile hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Törene; MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Avcı, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan ile davetliler katıldı.

Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Muş'ta 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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