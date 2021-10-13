Muhtelif mahallelerde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 14 Ekim Perşembe günü Saraylar, Muratdede ve İlbade mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. 13. 10. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 14 Ekim 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 08. 00 ila 20. 00 saatleri arasında Saraylar, Muratdede ve İlbade mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir. . Benzer Başlıklar

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