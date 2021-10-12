Muhtelif mahallelerde su kesintisi - Haberler
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Muhtelif mahallelerde su kesintisi

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Muhtelif mahallelerde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 13 Ekim Çarşamba günü Sevindik, Sümer, Dokuzkavaklar, Deliktaş ve Anafartalar mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 13 Ekim Çarşamba günü Sevindik, Sümer, Dokuzkavaklar, Deliktaş ve Anafartalar mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. 12. 10. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 13 Ekim 2021 Çarşamba günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 08. 00 ila 20. 00 saatleri arasında, Sevindik, Sümer, Dokuzkavaklar, Deliktaş ve Anafartalar mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir. . Benzer Başlıklar

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