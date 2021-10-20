Muhtarlar yemekte bir araya geldi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Muhtarlar Günü kutlama programı kapsamında Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen yemekte köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Ali Çelik, program öncesi tüm masaları tek tek ziyaret ederek Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Vali Çelik "En genç muhtarımız Kızık Köyü Muhtarı İsmail Doğan'dan en büyüğümüz Cemalettin Mahallesi Muhtarı Can Sınay'a, hepinize sağlık ve başarılar diliyorum. Ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

19 Ekim'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılında "Muhtarlar Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Ali Çelik, "Muhtarlarımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun çok gayretli çalışmaları oldu. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinden başlayarak özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal güvenlik sistemi içerisine dahil edilmeleri gibi birçok yenilikçi adım bu dönemde atıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA