MUHTARLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Dünya Muhtarlar Günü'nü kutladı

Çekmeköy'de görev yapan 21 Mahalle muhtarı Taşdelen Meydanı'nda gerçekleşen çelenk töreninin ardından Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ı ev sahipliğinde gerçekleşen muhtarlar günü kutlama organizasyonunda buluştu. Yeditepe sosyal tesisi Çamlık Kafe'de gerçekleşen toplantıya Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve 21 mahalle muhtarı katıldı.

Çekmeköy'e yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan yatırımların konuşulduğu toplantıda selamlama konuşması yapan Başkan Poyraz " Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimiz muhtarlarımızı bu özel günde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biz yıl içerisinde muhtarlarımızı dinliyor onlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda hizmetlerimizi yönlendiriyoruz. İlçemizdeki tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışıp, birlik beraberlik içinde, insan ayırt etmeksizin eksikleri gidermek için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz, " dedi.

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