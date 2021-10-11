Muhtardan sokak hayvanları için örnek davranış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhtardan sokak hayvanları için örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Muhtardan sokak hayvanları için örnek davranış

Eskişehir İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, muhtarlık önüne kurduğu düzenek sayesinde mahallede bulunan sokak hayvanlarının her gün mama yemesini sağlıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, muhtarlık önüne kurduğu düzenek sayesinde mahallede bulunan sokak hayvanlarının her gün mama yemesini sağlıyor.

Yaklaşık 3 yıldır sokak hayvanlarına kendi imkanlarıyla bakmaya çalışan Eskişehir İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, muhtarlık önüne kurduğu düzenek sayesinde sokak hayvanlarının mamaya ulaşmasını kolaylaştırıyor. Her sabah kedi ve köpekler için ayrı olarak hazırlanmış boru kapları mama ile dolduran muhtar Alparslan, mahallelilerin de desteğiyle hayvanları besliyor. Sokak hayvanlarını beslemekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Alparslan, "Her sabah muhtarlığa geldiğim zaman ilk işim mama kaplarını doldurmak oluyor. Yaklaşık 3 yıldır bu benim için bir alışkanlık oldu. Sokak hayvanlarını beslemek huzur ve mutluluk veriyor. Çevrede bulunan mama kaplarında farklı olarak borudan hazırlanan düzenek sayesinde hayvanlarımızın mamaya ulaşması da kolay oluyor. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar da bize destek oluyor, muhtarlığa mama getirip bırakıyorlar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Muhtardan sokak hayvanları için örnek davranış

Muhtardan sokak hayvanları için örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Sergen Yalçın Vladimir Putin Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muhtardan sokak hayvanları için örnek davranış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 16:11:12. #1.12#