Muğla'da Ukraynalı turistlerin çantasını çaldığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da Ukraynalı turistlerin çantasını çaldığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da Ukraynalı turistlerin çantasını çaldığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ukraynalı turistlerin çantasını çaldığı öne sürülen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ukraynalı turistlerin çantasını çaldığı öne sürülen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anetta Matouskova ile Jan Matousek Ölüdeniz Mahallesi Belcekız sahilinde şezlongta bıraktıkları çantalarının kaybolduğunu fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin E.S. ile İ.K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin çantada bulunan pasaportları yaktıkları paraları da harcadıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı 'kedi' oldu! Arkadaşları şimdi ona '9 canın vardı 7'si gitti' diyor

Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı "kedi" oldu! Arkadaşları şimdi ona "9 canın vardı 7'si gitti" diyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title