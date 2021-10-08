Son dakika haberi: Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Süleyman Uysal yönetimindeki 48 ADR 402 plakalı otomobil, Ören Mahallesi Toplu Konut Caddesi'nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Süleyman Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Uysal'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.