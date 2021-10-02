Muğla'da kanocular, rahatsızlanan June Haimoff için şükran geçişi yaptı - Haberler
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Muğla'da kanocular, rahatsızlanan June Haimoff için şükran geçişi yaptı

AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Kültür Sanat
Muğla'da kanocular, rahatsızlanan June Haimoff için şükran geçişi yaptı

Muğla'da kanocular, bir süredir rahatsız olan "caretta carettaların annesi" olarak bilinen ve "Kaptan June" olarak anılan 99 yaşındaki İngiliz vatandaşı June Haimoff için şükran geçişi gerçekleştirdi.

MUĞLA (AA) - Muğla'da kanocular, bir süredir rahatsız olan "caretta carettaların annesi" olarak bilinen ve "Kaptan June" olarak anılan 99 yaşındaki İngiliz vatandaşı June Haimoff için şükran geçişi gerçekleştirdi.

Köyceğiz Gölü'nden kürek çekmeye başlayan 100 kanocu, Dalyan Kanalı'ndan geçerek, Haimoff'un her sabah kahvaltı yaptığı çay bahçesinin önünde saygı geçişine katıldı.

Kanoculara Dalyan Kanalı geçişinde Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler de güvenlik için eşlik etti.

Su ve Doğa Sporları Derneği (SUDOS) Başkanı Hasan Cemal Beldek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İztuzu Plajı'nın tanınmasına ve korunmasına ömrünü adayan, emek harcayan "Kaptan June" için bir saygı, şükran geçişi yapmayı planladıklarını belirtti.

Bu düşüncelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Beldek, "Çağrı yaptığımız doğa dostu spor kulüpleri bugün sağanak halinde Dalyan'a yağdılar. Yüzlerce sporcu kanolarıyla teşekkür duygularını Kaptan June'ye ilettiler. Çünkü iki ay sonra dalya diyecek Kaptan June 100 yaşına girecek. İnşallah bu moralle daha da nice nice yıllar yaşar." diye konuştu.

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Semra Gönenç ise June Haimoff'un Türkiye için olduğu kadar dünya için de çok değerli bir plaj olan İztuzu için gençliğinde büyük emek verdiğini, bunun için kendisine müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Orhan Yükselen de "Kaptan June"nin uzun yıllar hem İztuzu kumsalının korunması hem de kaplumbağaların doğal yaşamının devam etmesi açısından büyük çabalar gösterdiğini vurguladı.

Yükselen, June Haimoff'u ziyaret etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaptan June kimdir?

İlk kez 1975'te teknesiyle Köyceğiz ilçesindeki Ekincik Koyu'na gelen Haimoff, daha sonra tatilini geçirmek için sürekli bu bölgeyi tercih etti. 1986'da İztuzu Plajı'ndaki barakasında ve teknesinde yaşamaya başlayan Haimoff, bu sürede plaja yumurta bırakmak için gelen "caretta caretta"ların korunmasında önemli rol oynadı.

Uzun yıllar deniz kaplumbağalarına adeta "gönüllü annelik" yapan Haimoff, bölgede yaşayanlar tarafından da "Kaptan June" olarak tanınıyor. June, isminin verildiği Dalyan'daki Kaptan June Sokak'taki evinde yaşamını sürdürüyor.

İngiltere kraliyet ailesince 2011'de "Kraliyet Nişanı" verilen "Kaptan June", ilerlemiş yaşına rağmen "caretta caretta"larla ilgili bilgilerini kitap yazarak insanlarla paylaşıyor.

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla'da kanocular, rahatsızlanan June Haimoff için şükran geçişi yaptı - Haberler
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