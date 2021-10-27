Muğla'da kadınlar "Kansere gol atıyoruz" etkinliğinde buluştu
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar "Kansere gol atıyoruz" etkinliğinde bir araya gelerek çeşitli sporlar yaptı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar "Kansere gol atıyoruz" etkinliğinde bir araya gelerek çeşitli sporlar yaptı.
Menteşe Belediyesinin kadın çalışanları, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte futbol oynadı, zumba yaptı, öz savunma tekniklerini öğrendi.
Etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kadınların her yerde, sokakta, yaşamın içinde olduğunu söyledi.
Belediye olarak meme kanserinin önemine dikkati çekmeye devam edeceklerini dile getiren Gümüş, insanları bilinçlendirmeyi önemsediklerini kaydetti.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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