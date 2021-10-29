FATİH, İSTANBUL (AA) - Tören alanı ve öğrencilerin gösterileri

Mudurnu'da Kaymakam Fatih Çevik ile Belediye Başkanı Necdet Türker öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlaması

Kaymakam Çevik'in konuşması

Geçit töreni BOLU - Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor.