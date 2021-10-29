Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Tören alanı ve öğrencilerin gösterileri Mudurnu'da Kaymakam Fatih Çevik ile Belediye Başkanı Necdet Türker öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlaması Kaymakam Çevik'in konuşması Geçit töreni BOLU - Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Tören alanı ve öğrencilerin gösterileri

Mudurnu'da Kaymakam Fatih Çevik ile Belediye Başkanı Necdet Türker öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlaması

Kaymakam Çevik'in konuşması

Geçit töreni BOLU - Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor.

Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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