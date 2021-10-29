Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Tören alanı ve öğrencilerin gösterileri Mudurnu'da Kaymakam Fatih Çevik ile Belediye Başkanı Necdet Türker öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlaması Kaymakam Çevik'in konuşması Geçit töreni BOLU - Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Tören alanı ve öğrencilerin gösterileri
Mudurnu'da Kaymakam Fatih Çevik ile Belediye Başkanı Necdet Türker öğrenci ve vatandaşların bayramını kutlaması
Kaymakam Çevik'in konuşması
Geçit töreni BOLU - Mudurnu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor.