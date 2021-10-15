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Muaccel ne demek? Muaccel anlamı ne?

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Muaccel ne demek? Muaccel anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Muaccel, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Muaccel ne demek? Muaccel anlamı ne? İşte, Muaccel kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Muaccel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Muaccel anlamı ne? Muaccel ne demek?

MUACCEL NE DEMEK?

Muaccel:

Arapça mu?accel

1. sıfat, eskimiş Acele olunmuş.

2. sıfat, eskimiş, hukuk Peşin, hemen ödenmesi gereken.

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