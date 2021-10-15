Muaccel ne demek? Muaccel anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Muaccel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Muaccel anlamı ne? Muaccel ne demek?

MUACCEL NE DEMEK?

Muaccel:

Arapça mu?accel

1. sıfat, eskimiş Acele olunmuş.

2. sıfat, eskimiş, hukuk Peşin, hemen ödenmesi gereken.

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