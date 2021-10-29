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Son dakika... MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 Pkk'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/ Ypg'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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