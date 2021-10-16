MSB Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler
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MSB Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 Pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haber! MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber! MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Haber: MSB Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler
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