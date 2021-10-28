MSB: "Gazi Mağusa önlerinde 'Arama Kurtarma Eğitimleri' icra edildi" - Haberler
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MSB: "Gazi Mağusa önlerinde 'Arama Kurtarma Eğitimleri' icra edildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mağusa önlerinde "Arama Kurtarma Eğitimlerinin" icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mağusa önlerinde "Arama Kurtarma Eğitimlerinin" icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Barbaros, TCG Bandırma, TCG İmbat ve Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçağı; Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Sahil Güvenlik Botu ve AS-532 Helikopterinin iştiraki ile 26 Ekim 2021'de Gazi Mağusa önlerinde 'Arama Kurtarma Eğitimleri' icra etti" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Gazi Mağusa önlerinde 'Arama Kurtarma Eğitimleri' icra edildi

MSB: Gazi Mağusa önlerinde 'Arama Kurtarma Eğitimleri' icra edildi

MSB: Gazi Mağusa önlerinde 'Arama Kurtarma Eğitimleri' icra edildi

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