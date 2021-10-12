MSB'den, NAVTEX açıklaması: 'Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB'den, NAVTEX açıklaması: "Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MSB'den, NAVTEX açıklaması:

Milli Savunma Bakanlığınca, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX hakkında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen Navtex hakkında bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, söz konusu iddialara yönelik yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organlarında yer alan haberler de, Oruç Reis Sismik Araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik ilan edilen NAVTEX'e ilişkin gerçek dışı ve yanıltıcı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sismik Veri Toplama Projesi ve sondaj faaliyetleri kapsamında; Akdeniz'de Oruç Reis, Karadeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma gemileri, Fatih ve Kanuni Sondaj gemileri ile Denar-2 gemisi tarafından sondaj faaliyetleri, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarımızın refakat ve kontrolünde devam etmektedir.

Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşmasıyla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak şekilde, bilimsel, teknik gereklilikler ve ihtiyaçlara göre tespit edilmektedir. Bu kapsamda son olarak Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi için Mersin Körfezi'nin güneybatısında ihtiyaç duyulan saha NAVTEX ilanı ile yayımlanmıştır. Saha incelendiğinde, ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir. Mavi Vatan'daki faaliyetlerin ilgili bakanlık ve kurumların koordineli çalışması ile hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde icra edildiği böyle bir dönemde asil milletimizi yanıltıcı ve milli faaliyetlerimize zarar verecek mahiyette iddia ve ithamların gündeme getirilmesinin arkasında bilgisizlik yoksa art niyet vardır. Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına ve savunulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edilecektir." - ANKARA

MSB'den, NAVTEX açıklaması: Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir

MSB'den, NAVTEX açıklaması: Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir

MSB'den, NAVTEX açıklaması: Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MSB'den, NAVTEX açıklaması: 'Saha incelendiğinde ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:57:40. #1.12#