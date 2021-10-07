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Mozart'ın ünlü eseri, Cosi Fan Tutte Operası İstanbul'da prömiyer yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Mozart'ın ünlü eseri, Cosi Fan Tutte Operası İstanbul'da prömiyer yaptı

WOLFGANG Amadeus Mozart'ın hicivli, komik operası Cosi Fan Tutte, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelendi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) -  WOLFGANG Amadeus Mozart'ın hicivli, komik operası Cosi Fan Tutte, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelendi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği hicivli, komik opera Cosi Fan Tutte, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelendi. Operanın sahne kurgusu Suat Arıkan tarafından gerçekleştirilirken, Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, küresel salgın şartları gereği sahnede yer aldı. Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile hikaye, eğlenceli bir bale ile anlatıldı. Operanın sahne ve kostüm düzenlemesini Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Taner Aydın yaptı.

Temsillerde dönüşümlü olarak; Fiordiligi: Gülbin Günay/ Ayten Telek, Dorabella: Barbora Hitay/ Dilan Saka, Despina: Sevim Ateş/ Özlem Soydan, Ferrando: Caner Akın/ Ufuk Toker, Guglielmo: Caner Akgün/ Alper Göçeri, Don Alfonso: N. Işık Belen rol aldı. Cosi fan tutte ; 8, 9, 10 Ekim 2021 tarihlerinde Kadıköy Bld.Süreyya Operası Sahnesi'nde sahnelenmeye devam edecek.

COSİ FAN TUTTE OPERASI HAKKINDA

Operada sadakat kavramı ana temayı oluştururken, kadınların bağlılığını sınamak isteyen erkeklerin nasıl gülünç duruma düştükleri işlenmektedir. Eserde, komedi ve dramanın ustaca ayarlanmış dengesi görülebilmektedir. İtalyanca seslendirilen Cosi Fan Tutte operasının konusu şu şekilde; İki asker, Ferrando ve Guglielmo nişanlılarının (Dorabella ve Fiordiligi) sonsuza kadar sadık kalacağını iddia etmektedir. Don Alfonso tartışmaya katılır ve bu iki kadının (tüm kadınlar gibi) kararsız olduğunu bir gün içinde kanıtlayabileceğini iddia ederek Ferrando ve Guglielmo ile bahse girer…


Mozart'ın ünlü eseri, Cosi Fan Tutte Operası İstanbul'da prömiyer yaptı

Mozart'ın ünlü eseri, Cosi Fan Tutte Operası İstanbul'da prömiyer yaptı

Mozart'ın ünlü eseri, Cosi Fan Tutte Operası İstanbul'da prömiyer yaptı

Mozart'ın ünlü eseri, Cosi Fan Tutte Operası İstanbul'da prömiyer yaptı

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