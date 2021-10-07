Mozart'ın ünlü eseri, Cosi Fan Tutte Operası İstanbul'da prömiyer yaptı

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - WOLFGANG Amadeus Mozart'ın hicivli, komik operası Cosi Fan Tutte, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelendi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği hicivli, komik opera Cosi Fan Tutte, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelendi. Operanın sahne kurgusu Suat Arıkan tarafından gerçekleştirilirken, Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, küresel salgın şartları gereği sahnede yer aldı. Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile hikaye, eğlenceli bir bale ile anlatıldı. Operanın sahne ve kostüm düzenlemesini Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Taner Aydın yaptı.

COSİ FAN TUTTE OPERASI HAKKINDA