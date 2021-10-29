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MOTOSİKLETLİLERDEN BAĞDAT CADDESİ'NDE 29 EKİM KORTEJİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MOTOSİKLETLİLERDEN BAĞDAT CADDESİ'NDE 29 EKİM KORTEJİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzlerce motosikletli, Türk Bayrakları ile donattıkları motosikletlerini Bağdat Caddesi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne sürdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yüzlerce motosikletli, Türk Bayrakları ile donattıkları motosikletlerini Bağdat Caddesi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne sürdü.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98'nci yıldönümünde yüzlerce motosikletli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Kadıköy'de bir araya geldi. Türk bayrakları ile donattıkları motosikletleriyle Bağdat Caddesi'nde toplanan Türkiye Motosikletçiler Platformu üyeleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Edirnekapı Şehitliği'ne konvoy halinde gitti. Bağdat Caddesi'ndeki vatandaşlar da motosikletlileri ilgiyle izledi.

Türkiye Motosiklet Platformu başkanı Zafer Fatih Fatih Özsoy, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü dolayısıyla Suadiye'den kalkan ve Edirnekapı Şehitliği'ne varan kortejimizi gerçekleştireceğiz. Orada şehit aileleri ile buluşup omuz omuza durup acılarını paylaşacağız. Yine törenimiz olacak ve ardından Kartal'da bir kortejimiz daha olacak. Türkiye Motosiklet Platformu olarak her sene tekrar ettiğimiz kortejimizin gün geçtikçe katılımı artmakta. Binlerce motosiklet ile yollarda olacağız dedi.

MOTOSİKLETLİLERDEN BAĞDAT CADDESİ'NDE 29 EKİM KORTEJİ

MOTOSİKLETLİLERDEN BAĞDAT CADDESİ'NDE 29 EKİM KORTEJİ

MOTOSİKLETLİLERDEN BAĞDAT CADDESİ'NDE 29 EKİM KORTEJİ

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