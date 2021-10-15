Motorin nedir? Motorin zamlandı mı? Motorin dizel mi? Motorin ne demek?

Motorin nedir? Motorin dizel mi? Motorin ne demek, nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Motorlu araçların yapılarına göre farklı akaryakıt tipleri kullanılmaktadır. Akaryakıt fiyatlarına göre de alternatif yakıt tipleri kullanılmaya başlanmıştır. Performansın ön planda tutulması halinde ise benzin ve mazot kullanılmaktadır. Motorin nedir? Mazot ile motorin arasındaki fark nedir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MOTORİN NEDİR?

Motorin, mazot olarak da bilinmektedir. Karbon ve hidrojenden oluşan bir akaryakıt çeşididir. Dizel motorlu araçlarda kullanılmaktadır. Benzinden daha zor tutuşur, kaynama noktası daha yüksek ve buharlaşma eğilimi de oldukça düşüktür. Fakat uzun süreli kullanımlarda ve muhafaza edilmesi daha basit olduğu için, maliyet olarak benzinden daha uygun fiyatlıdır. Dolayısıyla benzinli araçların kullanımı motorinin uygun fiyatlı ve uzun ömürlü oluşundan dolayı büyük ölçüde artmıştır.

MOTORİN DİZEL Mİ?

Motorin, mazot olarak da bilinmektedir. Dizel motorlu araçlarda kullanılmaktadır. Benzinden daha zor tutuşur, kaynama noktası daha yüksek ve buharlaşma eğilimi de oldukça düşüktür.

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