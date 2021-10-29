Molozların arasından 11 kilo eroin çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Molozların arasından 11 kilo eroin çıktı

Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel
Molozların arasından 11 kilo eroin çıktı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda moloz yığınları arasına gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi.

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda moloz yığınları arasına gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinde moloz yığınlarının olduğu boş bir arazide kimliği belirsiz kişilerin uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, boş araziye baskın düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda moloz yığınları arasında, toprağa gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title