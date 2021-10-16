MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Makine ve Kimya Endüstrisi işçi alımı sınav sonuçları nasıl öğreilir?

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alımına dair başvuru yayınlamıştı. 30 Eylül'de biten başvuruların arkasından sınav süreci başladı. Sınava katılan adaylar tarafından MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Makine ve Kimya Endüstrisi işçi alımı sınav sonuçları nasıl öğrenilir? sorular sorulmaya başlandı. Peki, MKE sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Makine ve Kimya Endüstrisi işçi alımı sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

MKE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Şu an için MKE işçi alımı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yayımlanan ilanda,

"Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ne bağlı Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'daki fabrika/işletmelerimizde istihdam edilerek dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için aşağıda belirtilen alanlarda, nitelikli ve yeterlilikte çalışma arkadaşları arıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İlana göre, işe alınacak adaylar, şu alanlarda istihdam edilecek;

Makine teknolojileri operatörü,

Tezgah ve CNC operatörü

Kimyasal proses operatörü

Üretim kalite kontrol çalışanı

Kaynak operatörü

Vinç operatörü

Forklift operatörü,

Isıl işlem ve yüzey işlem çalışanı

Bakım çalışanı (Elektrik, elektronik, otomasyon)

Bakım çalışanı (Mekanik)

Tesis bakım çalışanı (Sıhhi tesisat, İşletme elektrikçiliği, iklimlendirme)

Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Pota hazırlama, döküm)

Çelik ve pirinç üretim çalışanı (Dövme, kesme)

MKE İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MKE işçi alımı için Ankara, Çankırı ve Kırıkkale'de gerçekleşen yazılı sınavlarda adaylara 40'ar soru soruluyor ve sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Koroanvirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşen sınavlar iki oturum halinde saat 18.00 ile 20.00'de yapılıyor.

Şu an için MKE işçi alımı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Sınav sonuçlarının açıklanması için öncelikle sınav sürecinin sona ermesi bekleniyor.

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