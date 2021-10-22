MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.
MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri