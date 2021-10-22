MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle...

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle...

MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle...

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika! MİT'ten PKKKCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

 MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKKKCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title