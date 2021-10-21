Misafir dizisi nerede çekiliyor? Misafir dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Misafir ne zaman başlayacak?
Başrollerinde Hazal Kaya ile Buğra Gülsoy'un oynayacağı Misafir dizisi, setiyle de merak ediliyor. Misafir dizisi nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Misafir dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Misafir ne zaman başlayacak?
Misafir dizisi nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı diziseverler tarafından merak ediliyor. FOX'un yeni dizisinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler yer alıyor. Misafir dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Misafir ne zaman başlayacak? İşte yanıtlar...
Misafir dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'dur. Başrol oyuncularına ise Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan eşlik edecek. Dizide Hazal Kaya Gece, Buğra Gülsoy ise Erdem karakteri ile sevenlerinin karşısında yer alacak.
Uzun süredir merakla beklenen dizi Misafir'in ilk teaser'ı yayımlandı. Hikayesi ile dikkat çeken dizi 4 Kasım Perşembe akşamı FOX'da olacak.
4 Kasım'da ekranlara gelmesi beklenen dizinin OASIS adlı diziden uyarlandığı belirtiliyor.