Miranda Twitch platformuna geri dönüyor!

Uzun bir zamandır Nimo TV platformunda yayın açan içerik üreticisi Miranda Twitch platformuna geri döneceğini açıkladı. Başarılı yayıncı Nimo TV ile olan sözleşmesinin son bulduğunu ve yayınlarına artık Twitch üzerinden devam edeceğini tüm sevenleri ile işte böyle paylaştı!

Açıklamasında bir sağlık sorunundan dolayı ameliyata gireceğini de söyleyen Kübra, Twitch'te son yayınını 23 Nisan tarihinde yapmıştı. Bu yayın ile birlikte Nimo TV'de yayınlar açmaya başlayan Miranda kanalında çeşitli Nimo TV etkinliklerine de yer vermiş ve mobil oyunlar da oynamıştı.

Playerbros olarak Kübra "Miranda" Çamlıbel'e sağlık sorunlarından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yeni yayın hayatında başarılar diliyoruz. Kübra'nın Twitch kanalına buradan ulaşabilirsiniz!

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