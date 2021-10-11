Minik Leyla'nın annesi 3 yıllık sessizliğini bozdu: Can güvenliğim yok - Haberler
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Minik Leyla'nın annesi 3 yıllık sessizliğini bozdu: Can güvenliğim yok

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da kaybolduktan sonra 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılanan 7 sanığın tamamı beraat etti. Bunun üzerine 3 yıllık sessizliğini bozarak canlı yayında konuşan acılı anne Şükran Aydemir, kızının katilin bulunmasını isteyerek "Korkuyorum. Çocuklarım okula gidiyor, gelene kadar ödüm kopuyor. Kendim için de çocuklarım için de. Kim bunu Leyla'ma yaptı? Ne için? Benim kızımın katili bulunsun" dedi.

Ağrı'da 2018 yılında bayram ziyareti için gittiği dedesinin evinde kaybolduktan sonra 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden yargılanan 7 sanığın tamamının beraatına karar verildi. İlk davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir de diğer 6 sanıkla birlikte beraat etti.

"KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN"

Mahkemenin kararının ardından Leyla'nın annesi Şükran Aydemir, 3 yıllık suskunluğunu bozarak Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında konuştu. Kızının katilinin bulunmasını isteyen anne, "Ateş düştüğü yeri yakar. Anne olan beni anlar. Zaman ilaçtır diyorlar ama doğru değil. Ben kızımın acısını hala aynen yaşıyorum, bir dakika unutmadım kızımı" diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK, ÇOCUKLARIM İÇİN KORKUYORUM"

Can güvenliğinin olmadığını da ifade eden acılı anne "Korkuyorum. Çocuklarım okula gidiyor, gelene kadar ödüm kopuyor. Kendim için de çocuklarım için de. Kim bunu Leyla'ma yaptı? Ne için? Benim kızımın katili bulunsun" dedi.

Minik Leyla'nın annesi 3 yıllık sessizliğini bozdu: Can güvenliğim yok

Minik Leyla'nın annesi 3 yıllık sessizliğini bozdu: Can güvenliğim yok
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Haber: Minik Leyla'nın annesi 3 yıllık sessizliğini bozdu: Can güvenliğim yok - Haberler
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