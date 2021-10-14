MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI - Haberler
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MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde bir otomobil, minibüs ve kamyonet ile çarpışıp, karşı şeride geçerek alev topuna döndü.

AYDIN'ın Söke ilçesinde bir otomobil, minibüs ve kamyonet ile çarpışıp, karşı şeride geçerek alev topuna döndü. Karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Söke- Milas Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke'den Aydın istikametine giden Ercan Ateş (29) yönetimindeki 35 AC 9937 plakalı otomobil, karşı yönden gelerek dönüş yasağı olan yerden kontrolsüz şekilde dönmekte olan Suat Kaymak'ın (50) kullandığı 09 HA 837 plakalı minibüse çarparak karşı şeride sürüklendi. Savrulan otomobil, karşı yönden gelen Fatih Karataş (43) yönetimindeki 48 CAV 55 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobilde bir anda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ercan Ateş ve minibüsün sürücüsü Suat Kaymak olay yerine gelen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle Söke- Milas Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda bekleyen sürücüler bir yandan yanan otomobili izlerken, diğer yandan da cep telefonları ile görüntü çekti.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI

MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI
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Haber: MİNİBÜS VE KAMYONET İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ 2 YARALI - Haberler
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