Minecraft'ın efsane mod paketlerinden olan Hexxit geri dönüyor - Haberler
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Minecraft'ın efsane mod paketlerinden olan Hexxit geri dönüyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Minecraft'ın efsane mod paketlerinden olan Hexxit geri dönüyor

Minecraft modlarının kullanıldığı Technicpack'in yaptığı açıklamayla Hexxit bir hafta içerisinde piyasaya sürülüyor.

Eski bir klasiği yeni bir şekilde ele almak için sayısız yeni ve heyecan verici mod ile Hexxit II, keşfedilecek birçok yanı olan bir dünyadır. Hem yeni hem de tanıdık birçok zorluk sizleri bekliyor. Hexxit II, Jon tarafından Technic ile ortaklaşa yapılan mod, 23 Ekim 12:00 ET, 16:00 UTC tarihinde çıkış yapacak.

Hexxit, vanilya Buildcraft'tan çok daha ilginç madencilik mekaniğine, silah, zırh ve diğer yararlı öğeler üretmek için yeni tariflere saihp minecraft için bir zindan modpaketidir. Atmosfer varsayılandan daha karanlık ve her yerde gizli ayrıntılar yer alıyor.

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Dungeon & Dragons'da tanıtılan kampanyalardan ilham alan Hexxit, toplamda 55 mod ile size büyük bir RPG deneyimi sunmaktadır. Zindanlarda gezinirken ve çeşitli düşmanlarla karşınıza çıkarken keşif teşvik edilir. Genel Minecraft deneyimi, hasar göstergeleri, efsanevi donanımlar ve bu olağanüstü deneyimi vermek için çok daha fazlasıyla karşılaşılmaktadır.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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