Midyat'ta Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele semineri

Midyat ilçesinde Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele semineri düzenlendi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Midyat Devlet Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen seminerde, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları konusunda bilgi verildi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, seminerde, son iki yıl içerisinde emniyet ve jandarma ile yapılan çalışmalar kapsamında piyasaya sürülmek üzere çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin yakalandığını söyledi.

Başsavcılıkça 2020-2021 yıllarında uyuşturucu ticaretinden 112, uyuşturucu kullanma suçundan da 205 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirten Olgun, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Seminere, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Sağlık Müdürü Sertaç Çelebi, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, Hastane Başhekimi Hüseyin Tomruk ve kurum amirleri katıldı.