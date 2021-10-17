Midyat Belediyesi bazı kırsal mahallelerdeki asfalt çalışmasını tamamladı - Haberler
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Midyat Belediyesi bazı kırsal mahallelerdeki asfalt çalışmasını tamamladı

AA / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat
Midyat Belediyesi bazı kırsal mahallelerdeki asfalt çalışmasını tamamladı

Midyat Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı kırsal mahallelerdeki asfalt çalışması tamamlandı.

Midyat Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bazı kırsal mahallelerdeki asfalt çalışması tamamlandı.

Başkan Veysi Şahin, kırsal mahallelerinde yapımı devam eden grup yollarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla da görüşen Şahin, sorun ve talepleri dinledi.

Şahin, ilçenin 60 kırsal mahalle yolunun büyük bir bölümünü tamamlama hedefiyle çalışmalar başlattıklarını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Şahin, çalışmalarla, mahalle ve grup mahalle yolları genişlettiklerini aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallelerimizin alt yapısı yenileniyor ve yollar asfaltlanıyor. Vatandaşlarımızın mahallelerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Doğançay, Yenice, Oyuklu ve Gülgöze mahalle yollarında önce alt yapı sonra da üst yapı çalışmaları gerçekleştirdik. Ekiplerimiz, şimdiye kadar yürüttükleri çalışmalar sonucunda toplam 46 kilometrelik mahalle yolunda asfalt ve sathi kaplama yaparak çalışmaları tamamladı. Doğançay, Yeşilöz, Doğanyazı, Başyurt- Buğdaylı grup yolları tamamlandı. Ayrıca, merkez, Bağlar, Yeni, Cumhuriyet, Sanayi, Bahçelievler, Ortaçarşı, Gölcük, ve Ulucami mahallelerimizde sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Parke ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor."

Ekiplerin, kırsal mahalle ve grup mahalle yollarındaki çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar da Belediye Başkanı Şahin ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Midyat Belediyesi bazı kırsal mahallelerdeki asfalt çalışmasını tamamladı

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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