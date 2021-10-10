Bahçeli: "HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'nda konuştu.
Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'nda konuştu.
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