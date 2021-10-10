Bahçeli: 'HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir' - Haberler
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Bahçeli: "HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'nda konuştu.

Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'nda konuştu.

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Bahçeli: HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir

Bahçeli: HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir

Bahçeli: HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir

Bahçeli:
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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