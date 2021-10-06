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Mezun olan yüzlerce öğrenci yeni hayatlarına uğurlandı

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- Mezun olan yüzlerce öğrenci yeni hayatlarına uğurlandı İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2020 ve 2021 yıllarında mezun ettiği öğrencileri için pandemi nedeniyle ertelediği mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - - Mezun olan yüzlerce öğrenci yeni hayatlarına uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2020 ve 2021 yıllarında mezun ettiği öğrencileri için pandemi nedeniyle ertelediği mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Törende yüzlerce öğrenci keplerini atarak, mezuniyetlerini kutladı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2019-2020 ve 2020-2021 Akademik Yılı Ortak Mezuniyet Töreni'ni Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirdi. Üniversite düzenlediği törenle 6. ve 7. dönem mezunlarını verdi. Salgın önlemlerinin alındığı törende, yüzlerce öğrenci mezun olarak, yeni hayatlarına uğurlandı. Mezun olan öğrencilerin ailelerinin de katıldığı törenin açılış konuşmalarını ise Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt ve Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül gerçekleştirdi.

Mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, "Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olduk. Her yıl mezunlarımızla birlikte bu önemi daha da iyi görüyoruz. Daha önceki mezunlarımız çok güzel yerlere geldiler. Bu da bizleri çok gururlandırıyor. Geçen sene pandemiden dolayı mezuniyet törenimizi yapamamıştık. Bu sene ikisini birden gerçekleştirdik. Nitekim pandemi döneminde en iyi şekilde eğitimlerimize devam ettik. Onları akademik eğitim esnasında iş hayatına hazırlamak için staj programlarıyla destekledik. Artık mezun oldular. Kendilerini iş hayatlarında da en iyi şekilde geliştirmelerini diliyorum. Bütün mezunlarımıza iyi bir hayat, sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

"Vatanınıza, milletinize hizmet edeceksiniz"

Konuşmasında ilk olarak mezun öğrencileri tebrik eden Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, "Sevgili anne ve babalar, ön lisans öğrencilerimizi iki sene önce, lisans öğrencilerimizi ise dört sene önce bize emanet ettiniz. Mesleklerinde en üst seviyeye gelmiş hocalarımız bir sanatçı ustalığıyla mezunlarımızı mesleklerine hazırladılar. Bundan sonraki iş ise Değerli mezunlarımıza düşüyor. Nasıl ki hocalarımız sizleri yetiştirdiyse, sizlerde bundan sonra hak ettiğiniz diplomalarınız ile vatanınıza, milletinize ve ailenize mesleğinizi temsil ederek, hizmet edeceksiniz. Çıktığınız bu yolculukta, sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Kıymetli mezunlarımız Esenyurt'ta sizlerle beraber olmak çok güzeldi" diyen Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, "Sizler ilçemize güzel bir değer kattınız. Bundan sonraki hayatınızda sizlere başarılar diliyorum. Okumanın yaşı yok. Umarım sizler de bundan sonraki yaşamınızda eğitiminize devam edersiniz ve mesleğinize de bir an önce kavuşursunuz. Sizin için en güzel temennileri ve hayallerinize kavuşmanızı diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Mezun olan yüzlerce öğrenci yeni hayatlarına uğurlandı

Mezun olan yüzlerce öğrenci yeni hayatlarına uğurlandı

Mezun olan yüzlerce öğrenci yeni hayatlarına uğurlandı

Mezun olan yüzlerce öğrenci yeni hayatlarına uğurlandı
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