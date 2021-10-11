Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı - Haberler
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Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları kırarak çaldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları kırarak çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçede bulunan Ceylanpınar Aile Mezarlığında meydana geldi. Mezarlığa yakınlarının kabirlerini ziyarete giden vatandaşlar, hayrat çeşmelerinden suların boşa aktığını ve muslukların da kırılarak çalındığını gördü. Pes dedirten hırsızlık olayını yetkililere bildiren vatandaşlar, önlemlerin artırılmasını istedi.

"Mezarlılar bizin kutsalımızdır"

Yakının mezarını ziyarete gittiği sırada muslukların çalındığını fark eden vatandaşlardan Halil Güzel, "Akşamüzeri mezarlığa geldiğimde çeşme başlarındaki tüm muslukların çalındığını fark ettim. Bunu madde bağımlıları mı çalmış, hırsızlar mı çalmış, bilmiyorum. Ricamız yetkililerin buralarda biraz daha güvenliği arttırmasıdır. Biraz daha hassasiyet göstermesidir. Mezarlıklar bizim kutsalımızdır, gerekli özenin verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı

Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı

Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı

Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı

Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı

Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı

Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı
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Haber: Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı - Haberler
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