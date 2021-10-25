Mevlid-i Nebi Haftası özel bir programla kutlandı

KARATAŞ, ADANA (Bültenler) - Prof. Dr. Mustafa Karataş anlatımları, Sedat Uçan ilahileri ve Hafız Mehmet Bilir Kuran-ı Kerim tilaveti ile geceyi süsledi.

İnegöl Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) kutlu doğumunu da içerisinde barındıran Mevlid-i Nebi Haftası için özel bir program düzenledi. Pazar akşamı 20.00'da Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda yapılan programa ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Birbirinden özel konuklar, bu muhteşem gecede İnegöllüler ile buluştu.

İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in kutlu doğumunun yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Mevlid-i Nebi Özel Programı, Hafız Mehmet Bilir'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından ilahi sanatçısı Sedat Uçan sahne aldı. Seslendirdiği ilahilerle salondaki vatandaşların yüreğini okşayan Uçan, gelen istekleri de geri çevirmedi. Mevlid-i Nebi programının finalinde ise Prof. Dr. Mustafa Karataş sahnedeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen 2021 yılı Mevlid-i Nebi Haftasının bu yılki teması olan "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konusu başta olmak üzere peygamberimizin hayatından anlatımlar ve kesitler sunan Karataş, yaklaşık 45 dakika boyunca anlatımda bulundu.

Program sonunda Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa ile Fevzi Dülger de sahneye gelerek konuklara bu anlamlı gece anısına hediye takdiminde bulundu. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Rıdvan Kocaağa, "Muhteşem bir gecenin sonuna geldik. İnsan istiyor ki hiç bitmesin… Ben kıymetli hocalarımıza ve sanatçımıza teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize de teşekkürlerimizi sunuyorum. Peygamber Efendimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid-i Nebi haftamızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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