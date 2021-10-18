Meteoroloji yağış beklenen yerleri işaret etti ancak Karadeniz bölgesine

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların etkili olmasıyla birlikte vatandaşları daha da sık bilgilendirmeye başladı. Müdürlük tarafından son yapılan açıklamada, yağış beklenen yerler işaret edilerek, yıldırım düşme tehlikesi olan Karadeniz bölgesine de uyarı yapıldı.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Müdürlüğün açıklamasına göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

SARI UYARI YAPILDI

Yağışlar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e sarı uyarı (potansiyel tehlikeli hava) yapıldı. Bu bölgelerde yıldırım tehlikesine dikkat çekildi.

YILDIRIM DÜŞME TEHLİKESİ VAR

Ayrıca sel, su baskını, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA - Son Dakika Haberleri