Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil tam 52 ilde pazar günü yağmur bekleniyor. Ayrıca cuma günü Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Ağrı'da karla karışık yağmur görülecek.
İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu internet sitesinden paylaştı. Buna göre, cuma ve cumartesi günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde karla karışık yağmur bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ 52 KENTTE YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre; pazar günü tam 52 ilde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Konya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli yağış görülecek.
DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI
Cuma günü Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.