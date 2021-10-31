Mete Özbey Twitch Bit Skandalı Hakkında Açıklama Yaptı

Twitch Türkiye'de sular durulmuyor. Mete Özbey Twitch bit skandalına adının karışması üzerine videolu bir açıklama yayınladı.

Twitch Türkiye'nin şu sıralar en büyük gündemi hepimizin bildiği üzere bit dolandırıcılığı ve kara para aklama iddiaları. Twitch sınırlarını da aşarak Twitter gündemine oturan, siyasi isimlerin bile meclise taşıma sözü verdikleri iddiaların sınırları da her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Bit skandalı yangını her geçen gün daha da büyüyüp çok farklı yayıncıları da kapsamaya başlamış vaziyette. Bunlardan biri de sevilen yayıncılardan Mete "EasterGamersTV" Özbey oldu. Mete Özbey hakkında Twitch bit dolandırıcılığı iddiaları kapsamında çeşitli suçlamalar ortaya atılmaya başlandı. Hal böyle olunca kendisinden de bir açıklama gecikmedi.

Yayınlarına bir süredir Twitch'te değil Facebook Gaming üzerinden devam eden sevilen yayıncı YouTube kanalı üzerinden liste dışı olarak yayınladığı yaklaşık 15 dakika uzunluğundaki videosunda suçlamalara yanıt verdi. İzleyicilerinin karşısına böyle bir konu ile çıkmaktan dahi utanç duyduğundan bahseden sevilen yayıncı temel olarak hesabına yatırılan paraların kendi bilgisi dışında olduğunu, bunları fark etmediğini ve süreçle ilgili resmi makamlara başvurduğunu açıklamış vaziyette.

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Mete "EasterGamersTV" Özbey'in bu açıklaması bazı izleyiciler tarafından ikna edici bulunurken kimi izleyiciler için ise aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sevilen yayıncının açıklama videosunun altında ve sosyal medya hesaplarında konuyu tartışan izleyicilerin harareti kolay dinecek gibi görünmüyor. Bu ciddi suçlamaların sonunun nereye varacağını ise bize zaman gösterecek.

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