Merve Çağıran diziden ayrılıyor mu? Kalp Yarası Hande öldü mü? soruları diziseverlerin gündeminde yer alan başlıkları arasında. Kalp Yarası adlı dizinin kötü karakterlerinden olan Hande karakteri diziden çıkacak mı, çıkmayacak mı merak ediliyor. Merve Çağıran diziden ayrılacak mı? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KALP YARASI HANDE KİMDİR?

Hande çok zengin olan Varoğlu ailesinin tek kızı. İstediği her şeyi çok kolay elde etmiş olmanın zaaflarıyla maluldür. New York'ta endüstri tasarımı okumuş, detaylara düşkün. Bir yandan babasının işlerini yürütürken diğer yandan Sancakzade'lerin mobilya fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri evleneceğini varsaydığı Ferit, hayatındaki tek sürekliliktir. Antakya'da kendini sıkışıp kalmış hisseden ama Ferit yüzünden buradan ayrılamayan biri. Tasarımlarıyla bir dünya markası olma hayalleri kuruyor yerel olan ne varsa reddediyor ve beğenmiyor.

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir'de tamamlamıştır. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez kamera karşısına Tek Türkiye dizisi ile geçmiştir.

Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ve 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer almıştır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanan Merve Çağıran şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci'yle paylaştığı Çarpışma dizisinde Meral karakterine hayat vermektedir.

KALP YARASI HANDE ÖLDÜ MÜ?

Kalp Yarası son bölümünde Hande, Yaman ve Ferit'in tarafından istenmediğini farkettikten sonra, bir video çekerek kendini inşattan aşağıya attı. Ancak detaylar sonraki bölümde belliolacak.

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