Mert Tanrıverdi, Team BDS ekibine katıldığını açıkladı!

Türkiye League of Legends ligi Vfşl'den tanıdığımız Mert Tanrıverdi, Team BDS ekibine takım menajeri olarak katıldığını açıkladı!

Espor kariyerine 2016 yılında Galatasaray Esports'un takım menajeri olarak başlayan Tanrıverdi yaklaşık 6 ay boyunca burada görev yaptı. Sonrasında kısa bir Victorious Ace macerasının ardından adını çokça duyurduğu Royal Bandints/Youth takımında görev yapmaya başladı. Yaklaşık iki yılını verdiği bu kulüpten 2019 yılında ayrılarak Schalke04'e takım menajeri olarak geçen Tanrıverdi görevine burada devam ediyordu.

Schalke04'ün bu yılın başlarından itibaren takımın slotunu satacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz haftalarda da bu söylenti kesinleşmiş ve slotu Team BDS'e satacakları açıklanmıştı. Açıklamadan beri hangi takımla çalışacağı merakla beklenen Tanrıverdi dün beklenen açıklamayı yaptı!

Tanrıverdi'nin açıklamasının Türkçe çevirisi şöyle:

"Sevgili dostlarım,

Berlin'de bir LEC takımı olarak mücadele edecek Team BDS'e katıldığımı sonunda sizlere paylaştığım için çok heyecanlıyım.

Organizasyonu ve hem Berlin'de hem de Cenevre'de çalışanları harika insanları birkaç kez tanıma fırsatım oldu ve şunu içtenlikle söyleyebilirim ki hem projelerimiz hem de gelecek planlarımız için çok heyecanlıyım. Bu maceranın bir parçası olduğum için de çok mutluyum. Hırsları, motivasyonları ve ailevi ortamları gerçekten ilham verici ve benim bir espor organizasyonunda aradıklarımı tamamen karşılıyor.

Bunların yanı sıra Schalke'den arkadaşlarım olan Nico, Shiro ve Lars ile çalışmaya devam edeceğim ve İsviçre'deki yeni yeteneklerle de çalışacağım için çok mutluyum.

Daha yolun çok başındayız fakat içimde olağanüstü şeyler başaracağımıza dair büyük bir his var."

Mert Tanrıverdi'ye Team BDS ile olan yolculuğunda başarılar diliyoruz!

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