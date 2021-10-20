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Mersin'deki doktor cinayetinde 'tutanak' iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'deki doktor cinayetinde 'tutanak' iddiası

Mersin'de sağlık ocağında bir doktorun meslektaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü cinayetin 'tutanak' yüzünden işlendiği ileri sürüldü.

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mersin'de sağlık ocağında bir doktorun meslektaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü cinayetin 'tutanak' yüzünden işlendiği ileri sürüldü.

Merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Dr. Hasan Ç., tartıştığı sağlık merkezi sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen'i pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Olayın ardından yaya olarak kaçan saldırgan doktor, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı pompalı tüfek ise sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirilmişti. Aynı sağlık ocağında uzun süredir birlikte çalışan iki doktor arasındaki tartışmanın 'tutanak' yüzünden yaşandığı ileri sürüldü. Öldürülen sağlık merkezi sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen'in meslektaşı Dr. Hasan Ç. hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu, zanlının da buna öfkelenerek tartıştığı Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktüğü, ardından pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. - MERSİN

Mersin'deki doktor cinayetinde 'tutanak' iddiası

Mersin'deki doktor cinayetinde 'tutanak' iddiası

Mersin'deki doktor cinayetinde 'tutanak' iddiası

Mersin'deki doktor cinayetinde 'tutanak' iddiası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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