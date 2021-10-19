Mersin'de "Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası" etkinliği düzenlendi - Haberler
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Mersin'de "Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası" etkinliği düzenlendi

AA / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat
Mersin'de

Mersin'in Toroslar Belediyesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası" etkinliğine, 7 ülkeden 60 sporcu katıldı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar Belediyesince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası" etkinliğine, 7 ülkeden 60 sporcu katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Musalı Mahallesi'nde gerçekleşen organizasyon, genel, spor, kulüp ve kadın kategorilerinde yapıldı.

Türkiye, Rusya, İran, Almanya, Bangladeş, Ukrayna ve Bulgaristan'dan 60 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular 650 metre yükseklikten atlayış yaparak üçer kez uçuş gerçekleştirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da etkinlikte, ilk kez paraşütle uçuş yapma deneyimi yaşadı.

Gökyüzünde nikah kıyıldı

Etkinliğe katılan Serkan Gök ve Sevim Güneyli çifti, nikahlarının gökyüzünde kıyılması için talepte bulundu.

Talepleri kabul edilen çiftin nikahı, paraşütle gökyüzünde süzüldükleri sırada başkan Yılmaz tarafından telsiz aracılığıyla kıyıldı.

İki gün süren yarışların ardından dereceye girenlere sporculara, törenle ödül verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, hayalini kurdukları etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mersin'de Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası etkinliği düzenlendi

Mersin'de Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası etkinliği düzenlendi

Mersin'de Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası etkinliği düzenlendi

Mersin'de Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası etkinliği düzenlendi

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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