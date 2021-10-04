Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden öğretim üyesi için tören düzenlendi - Haberler
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Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden öğretim üyesi için tören düzenlendi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden öğretim üyesi için tören düzenlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu için tören düzenlendi.

MERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu için tören düzenlendi.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki Prof. Dr. Canataroğlu, Kovid-19 nedeniyle 40 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Canataroğlu için üniversitede düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve rektör yardımcıları ile meslektaşları katıldı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, törendeki konuşmasında, Canataroğlu'nun herkes tarafından sevilen, çok değerli bir hekim olduğunu belirtti.

Canataroğlu'nun hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Çamsarı, "Hocamız Mersin'e geldikten sonra kendisiyle kısa bir süre içerisinde arkadaş olmuştuk. Kendisinin benim ailem de dahil birçok hastası oldu. Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik. Bir şey rica edeceğimizde, hep güler yüzlüydü. Bizlere kendi ailesinden farksız davrandı. İnanılmaz bir üzüntü içerisindeyim. Bu anı yaşamayı hiç istemezdim. Üniversitemiz, tıp camiası ve bölgemiz için çok büyük bir kayıp. Tüm ailesine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Tarsus Şehir Mezarlığına gönderildi.

Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden öğretim üyesi için tören düzenlendi

Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden öğretim üyesi için tören düzenlendi

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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